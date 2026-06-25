Grand Theft Auto VI skal angivelig få fysiske plater innen utgangen av året

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Da Rockstar i går offisielt avslørte prisen og utgavene til Grand Theft Auto VI, gjorde den berømte utvikleren det klart at lanseringspartiet ikke vil inneholde noen fysiske medier, noe som betyr at hvis du kjøper en fysisk kopi, vil det bare være en kode i esken. Dette skuffet selvsagt mange, men kanskje vil det ikke forbli slik i overskuelig fremtid.

Den polske innsideren Graczdari, som tidligere via PPE.pl rapporterte at det ikke ville bli noen fysiske plater for spillet, har nå gått ut og uttalt at det til slutt vil bli fysiske plater for GTA VI, men at disse sannsynligvis først vil komme i desember og utover.

Årsaken til denne beslutningen ser ut til å være at Rockstar ønsker å unngå lekkasjer, ettersom det ved å levere en kode i en eske - selv om en forbruker får tak i sitt eksemplar av Grand Theft Auto VI tidlig - ikke vil fungere før Rockstar gjør det tilgjengelig 19. november. Dette ser også ut til å innebære at når den første partien med fysiske eksemplarer av spillet er utsolgt, vil det ikke være noen fysiske eksemplarer før diskutgavene kommer i desember.

Uansett har Rockstar ennå ikke bekreftet noen av disse punktene, men det utvikleren offisielt har delt, er en mengde bilder og skjermbilder fra GTA VI, som du kan se her.