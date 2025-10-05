Grand Theft Auto VI YouTuber trakasserer utviklere utenfor Rockstars kontorer

HQ

Grand Theft Auto VI Det kan være tidenes mest etterlengtede spill. Rockstar har jobbet med spillet i årevis, og selv om det kan være frustrerende å vite at vi fortsatt har måneder eller kanskje et år igjen å vente, uansett hvor ille det blir, må du ikke gå til en utviklers kontor og trakassere de ansatte.

Det er akkurat det YouTuber backonboulevard gjorde. Han dro helt til Rockstar Norths hovedkvarter i Edinburgh for å spørre ansatte om når en ny trailer kommer ut og om spillet vil treffe utgivelsesdatoen 26. mai 2026.

Videoen ble lagt ut på nettet av GTA-innholdsskaperen GameRoll, og kommentarene viser ganske tydelig at ingen er tilhenger av backonboulevards handlinger. Selv om vi ofte vil forbli så objektive som mulig her, er det verdt å si at ingen utvikler fortjener å bli trakassert, og dette er ingen måte å prøve å få nyheter fra et selskap, og likevel bestemte denne "skaperen" seg for at de ville skynde ansatte etter at de var ferdig med arbeidsdagen sin for klikk og visninger. Dessverre har de fått noe av den oppmerksomheten de ønsket, men vi får håpe at dette er det siste vi hører fra dem.