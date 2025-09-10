Grand Theft Auto VIs nettsteder i spillet kan ha blitt avslørt

HQ

Mens vi venter til den antatte utgivelsesdatoen i mai 2026, er nyhetene om Grand Theft Auto VI fortsatt noe lette. Det vil imidlertid ikke hindre innsidere og lekkasjer som rapporterer om alle mulige funksjoner i denne monumentale utgivelsen. Senest har vi sett på nettstedene Rockstar kan ha lagt inn i spillet slik at du kan bla gjennom mellom heists.

Leaker og innsider Tez2 la nylig ut (via GameRant) om nettstedsdomener Take-Two hadde registrert tidligere i år. De fleste av disse ser ut som parodi-nettsteder, noe som indikerer at de vil bli brukt i spillet av Rockstar på samme måte som nettstedene som finnes i GTA V og GTA IV. Sjekk ut listen over nettsteder nedenfor:



what-up.app



rydeme.app



buckme.app



leonidagov.org



brianandbradley.com



hookers-galore.com



wipeoutcornskin.com



myboyhasacreepycorndog.com



What-up.app ser ut til å være en variant av WhatsApp, mens rydeme sannsynligvis er en slags Uber- eller Lyft-parodi. Det er noen som er litt mer kryptiske, og selv om hookers-galore kan høres ut som om det kommer til å gi deg en damevenn for natten, er det også mulig at dette er en slags fiske- eller båtnettsted, med tanke på hvor GTA VI er satt. Leonidagov-nettstedet er sannsynligvis bare en regjeringsforside, og buckme er sannsynligvis en betalingsoverføringsapp. Vi kan virkelig ikke fortelle deg hva myboyhasacreepycorndog.com handler om, men vi finner ut av det når Grand Theft Auto VI lanseres.

Grand Theft Auto VI er for øyeblikket satt til å lanseres 26. mai 2026 for Xbox Series X/S og PS5.