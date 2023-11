Grounded gir et dypdykk i Make It and Break It-oppdateringen

HQ

Grounded har nettopp sluppet en ny video som viser hva som kommer i den tredje store oppdateringen. Oppdateringen har fått navnet Make It and Break It, og kommer med en rekke nye funksjoner, hvorav de fleste dreier seg om muligheten for spillerne til å designe sine egne baner. Vi har rapportert om konseptet for denne oppdateringen tidligere, men nå har vi noen mer konkrete detaljer, ettersom oppdateringsdetaljene har blitt avslørt.

Du får lov til å bygge baner i Backyard og Grassbox. Backyard er i hovedsak spillets hovedområde, mens Grassbox er et helt blankt ark som du kan gjøre hva du vil med.

På toppen av disse store, omfattende endringene kommer det også noen mindre, men bemerkelsesverdige tillegg. Forbruksvarer vil nå ha en nedkjølingsperiode, vanskelighetsgradene vil bli mer balanserte, og det vil bli flere muligheter for tilpassede spill. Ta en titt på videoen nedenfor, og hvis du foretrekker å lese, finner du hele oppdateringsnotatet her :

Grounded er ute nå på Xbox Series X/S og PC.