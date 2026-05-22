GTA 6 sin tredje trailer kommer i sommer

Nok en Take-Two-inntjeningssamtale, og nok en gang har Grand Theft Auto VI beholdt sin utgivelsesdato 19. november 2026. Rockstar er kanskje 18 måneder bak skjema, men forventningene til Grand Theft Auto VI er fortsatt like høye som alltid, og fansen fråder etter en ny trailer snart.

Vi passerte nettopp spillets forrige utgivelsesdato, noe som virket som et godt tidspunkt å minne oss på at det eksisterer, men Take-Two-sjef Strauss Zelnick bekreftet i selskapets siste inntjeningssamtale at Grand Theft Auto VI markedsføring fremdeles ikke begynner før sommeren.

"Sommeren begynner teknisk sett i slutten av juni, noe som betyr at markedsføringen ikke starter umiddelbart," sa Zelnick. Selv om været kanskje blir mer solfylt og dagene blir lengre, fortsetter Zelnick at det ennå ikke er "sommertid", <em>men når det er det, <em>"forventer Rockstar å begynne å markedsføre GTA VI."

Det er ikke mye definitiv bekreftelse der, da det ser ut til at det er mer opp til Rockstar enn det er Take-Two for å ta avgjørelsen om markedsføring. Imidlertid virker Zelnick mer selvsikker enn noen gang i spillets utgivelsesdato, og Take-Two spår et inntektsår på 8 milliarder dollar i neste regnskapsår på grunn av suksessen til Grand Theft Auto VI. Mye selvtillit fra Take-Two, kort sagt, så det ser ut til at det kan være på tide å begynne å puste hopium igjen.