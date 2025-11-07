GTA VI-forsinkelse fikk Take-Two-aksjen til å falle 10%, men konsernsjefen er ikke bekymret

HQ

I går kveld slapp Rockstar den noe forventede bomben om at de utsetter Grand Theft Auto VI igjen, denne gangen med en periode på seks måneder til november 2026. Denne forsinkelsen ble selvfølgelig møtt med den forventede skuffelsen fra fansen, men det ser ut til at disse utsettelsene nå begynner å påvirke GTA-utgiveren Take-Two's aksjer ganske alvorlig.

Som rapportert av Insider Gaming, Take-Two-aksjen falt med rundt 10% etter nyheten om forsinkelsen. Utgiveren ser imidlertid ikke ut til å være for bekymret. I det minste smiler administrerende direktør, da han mener dette er siste gang vi ser GTA VI forsinket.

I en samtale med IGN sa Take-Two-sjef Strauss Zelnick at forsinkelsen kommer fra å ønske at Grand Theft Auto VI skal være den beste opplevelsen den kan være. "Vi ønsket å gi Rockstar passende tid til å polere tittelen og sørge for at den kan være den aller beste den kan være," sa han og la til at han er "veldig sikker på" at dette er siste gang spillet blir forsinket.

"Det har vært begrensede omstendigheter der det har vært nødvendig med mer tid for å finpusse en tittel og sørge for at den var spektakulær, og den tiden har vært vel anvendt. Når konkurrentene våre går ut på markedet før noe var klart, skjer det dårlige ting", legger han til.