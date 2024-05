Rockstar gjør store endringer for å unngå flere GTA VI-lekkasjer

den 28 februar 2024 klokken 23:28 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Utvikleren vil at alle ansatte skal komme tilbake til kontoret fem dager i uken for å finpusse det etterlengtede spillet og redusere sjansene for at mer materiale fra Grand Theft Auto VI kommer ut tidligere enn planlagt.