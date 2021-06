Guardians of the Galaxy blir spill i oktober

Selv om Square Enix nøyde seg med å si at Eidos-Montréal ville vise frem et hemmelig nytt spill i kveldens Presents-sending visste mange av oss hva det var snakk om, men få regnet med å få såpass mye som vi fikk.

Marvel's Guardians of the Galaxy vil nemlig lanseres allerede den 26. oktober, så Deus Ex: Mankind Divided-skaperne har gitt oss både en lang trailer og gameplaypresentasjoner som fremhever at dette utelukkende er et historiefokusert spill hvor vi spiller som Star-Lord. Nærmere informasjon skal jeg spare dere siden Silje har vært meget flink og oversatt Fabrizia sitt lange førsteinntrykk hvor du får vite mer om kampsystemet, valgmuligheter og mer.