Marvel's Guardians of the Galaxy - Førsteinntrykk

Den mest kjente gærne gjengen i galaksen er endelig tilbake med et nytt ekstraordinært eventyr! Rykter om dets eksistens har florert en stund, og Eidos-Montréal har endelig offisielt avslørt Marvel's Guardians of the Galaxy, en ny spillopplevelse som handler om de fem mest elskede misfitsene i tegneserieuniverset. Og i motsetning til Marvel's Avengers, som ble utgitt i fjor sommer av Crystal Dynamics i samarbeid med Eidos-Montréal, ser Marvel's Guardians of the Galaxy ut til å ha veldig forskjellige, mer ambisiøse, intensjoner: i en verden der flerspillerspill blir mer og mer populært. Det kanadiske teamet har bestemt seg for å gå imot trenden og lager heller et tredjepersons historiedrevet singleplayer action/eventyrspill, der man får spille som Peter Quill (aka Star-Lord). Et ganske interessant valg, særlig fordi The Guardians i tegneseriene og filmene alltid har blitt oppfattet av fansen som en ekstravagant familie, og ideen om ikke å ha muligheten til å spille som alle de forskjellige karakterene, litt som det var i Marvel's Avengers, har overrasket oss.

Av den grunn spurte vi under et gruppeintervju med Eidos-Montréals "Senior Narrative Director" Mary DeMarle hvorfor de bestemte seg for å fokusere utelukkende på Star-Lord. Hun la til: "Star-Lord is the beating heart of the team. He is the human component of the team, with whom it's easier to identify. Also, he's their "so-called leader", he will inevitably find himself at the center of all interactions between characters, of all battles and in general of the story". Star-Lord fungerer derfor som et ekte alter-ego av blant karaktene - han er den menneskelige faktoren i Marvel's Guardians of the Galaxy - men også den beste måten, som Eidos-Montréals seniorprodusent Jean-Francois Dugas påpekte, å tillate empati med andre Guardians, etablere relasjoner og utvikle handlingen gjennom en valgmekanikk som guider spillet.

Men før vi dykker inn i hovedtrekkene i Marvel's Guardians of the Galaxy, la oss starte med et viktig aspekt: hva handler det om? Handlingen i det nye Eidos-Montréal-spillet er satt mange år etter en gigantisk galaktisk krig, hvis konsekvenser fremdeles er synlige gjennom hele universet. I mellomtiden samler helten vår, Peter Quill, et team av leiesoldater som er klare for hva som helst, med mål om å utforske det nye universet, men fremfor alt å tjene mye penger på kort tid. Etter et mislykket veddemål dannes en situasjon som gir opphav til en kjedereaksjon av katastrofale hendelser som ender med å true hele universet. Det er dermed Star-Lord, Gamora, Rocket Racoon, Groot og Drax' oppgave å gjennoprette orden... og kanskje til og med tjene litt på det.

I likhet med den store franchisen som inspirerte det, oser Marvel's Guardians of the Galaxy av komedie og morsomme vitser fra alle porer. Dialogene mellom karakterene, som lar deg lære mer om deres unike personligheter - selv for de som ikke er mangeårige fans av den tidløse kvintetten - gir liv til virkelig interessante øyeblikk; og mens det er sant at vi bare så et glimt av spillet under avsløringseventet, forblir Eidos-Montréals nye Marvel-spill veldig tro mot sine røtter. Dette er også fordi det kanadiske studioet har jobbet tett sammen med tegneseriegiganten for å lage et spill som respekterer ånden i det originale verket fullt ut, men samtidig har det også et eget preg. Samarbeidet med Bill Rosemann, visepresident for den kreative avdelingen i Marvel Games, og med teamet hans, har vært veldig nyttig for å tillate Eidos-Montréal å komme i harmoni med karakterene, forstå deres personligheter, for også å kunne ta noen kreative friheter sammenliknet med tegneserien og filmene.

I gameplay-utdraget vi fikk en forhåndstitt på, fikk vi et konkret eksempel på hva det vil si å være en leder for Guardians, med utgangspunkt i dialogvalgmekanikken. I sekvensen vi fikk se er Guardians på oppdrag der de må bruke Groot eller Rocket som lokkemiddel; som enhver selvrespekterende demokratisk leder, setter Peter beslutningen til avstemning, og Rocket Racoon blir valgt av flertallet.

Når gruppen ankommer planeten beveger de seg mot målet, men en dyp sprekk hindrer dem i å nå det sammen. Det er her Drax foreslår å kaste Rocket over så han kan aktivere en bro slik at resten av gjengen kommer seg over. Og det er her valgmekanikkene kommer inn: oppfordre Drax til å kaste Rocket over eller be ham om å la det gå? I sekvensen ber Peter selvfølgelig mutanten om å kaste ham, og denne handlingen har konsekvenser for vaskebjørnens humør, som naturligvis ikke tar det så pent. Selv de som ser ut til å være de mest ubetydelige og trivielle valgene påvirker historiens gang, og det er derfor opp til spilleren å nøye vurdere hvordan man går frem, også for å unngå uenigheter i gruppen. Star-Lord fungerer derfor som et moralsk kompass i spillet, det er han som bestemmer gruppens fremgang, påvirker stemningen til lagkameratene og tar de vanskeligste avgjørelsene.

I tillegg til valgmekanikken ligger hjertet av Marvel's Guardians of the Galaxy i kampsystemet. Igjen, vi fikk en smak av dette under forhåndsvisningen, og det ser utrolig livlig og adrenalinpumpende ut. Som Star-Lord kan spilleren utnytte sine kraftige våpen, bevege seg ved hjelp av rakettstøvlene for å flyte smidig mellom fiender og mange andre evner. Enda viktigere er det at Peter når som helst kan velge å få hjelp av sine følgesvenner ved å velge en av de fire vennene direkte fra en praktisk hjulmeny. Når du har valgt karakter kan du velge det mest passende angrepet eller ferdigheten for å bekjempe motstanderne.

Når et angrep er blitt utført går den valgte karakteren inn i en cooldown, og du må vente noen sekdunder før du kan bruke den igjen - av denne grunn er det verdt å tenke raskt, men også strategisk, på slagmarken for å kunne ta seieren. Hver karakter fyller en spesifikk rolle i gruppen: som forklart av seniorprodusent Olivier Proulx, er Groot for eksempel en healer, Rocket er en karakter utstyrt med bomber og dingser som kan skape kaos i kamp, Drax er mer som en Tank-klasse, mens Gamora er en klassisk rogue, som beveger seg hurtig og stille i kamp og kan overraske fienden.

I gameplaysekvensen fikk vi også se et ultimat-angrep som Peter kan aktivere etter flere suksessfulle treff: dette, i tillegg til å gi protagonisten mer kraftfulle angrep, tillater deg å bruke de andre karakterne fritt i en begrenset periode. På slutten av hver kamp får Star-Lord også ferdighetspoeng, som vi regner med du kan bruke til å låse opp nye evner for karakteren.

Når det kommer til det grafiske er Marvel's Guardians of the Galaxy et opprør av lyse og flytende farger. Fullt innebygd i en 80-tallslogikk - tross alt er Peter selv et 80-tallsbarn - Eidos-Montréals nye spill er virkelig fengslende, og til og med karakterdesignen, mens den er original sammenliknet med tegneserier og filmer, er utrolig fascinerende. Hver karakter ble faktisk karakterisert på en unik måte, og Eidos-teamet har gjort en utrolig jobb med å gjøre dem autentiske, men samtidig ikke identiske med deres tegneserie- eller film-motsvar. Og når vi snakker om 80-tallet, siden musikk alltid har vært et viktig element i Guardians of the Galaxy, har Eidos besluttet å holde dette aspektet intakt, og gjør det til en integrert del av spillopplevelsen på mange måter.

Musikk spiller faktisk en grunnleggende rolle i spillet, først og fremst fordi Peter selv har et dypt forhold til det takket være sin uatskillelige Walkman som han alltid har med seg, uansett hvor han går. Fra Kiss til Iron Maden, og Wham!, New Kids on the Block, Blondie og Pat Benatar - fans av 80-tallsmusikk vil bli fylt med entusiasme. Men lydsporet brukes ikke som en enkel fyllmasse for fortellende øyeblikk, som et bakgrunnselement til de mest intense eller dramatiske situasjonene - den fungerer som en ekte motivator for gjengen: Peter setter på musikken for å oppmuntre dem i kamp og som seniorprodusent Olivier Proulx lovet oss under praten vår, vil det også være et episk øyeblikk med Final Countdown i bakgrunnen. Videre, siden det er et veldig lineært narrrativt spill, forklarte Proulx til Gamereactor at mellom ett kapittel og et annet og ett oppdrag og et annet, kommer karakterne tilbake ombord på Milano (det legendariske romskipet til Guardians) før de drar videre. Noe dialog og interaksjon mellom karakterene foregår der, men du kan også høre på favorittlåtene dine via jukeboksen, rett fra spillets musikkspilleliste.

Marvel's Guardians of the Galaxy er et veldig ambisiøst prosjekt, og utviklerteamet har virkelig trua på det, det er tydelig. Å jobbe på Marvels IP-er er alltid en risiko: det kan gå veldig bra, som med Insomniac Games med de to Spider-Man-spillene, eller ha et mindre positivt resultat, som det skjedde med Marvel's Avengers. Alt ligger i ferdighetene (og til og med litt flaks) til de som har tøylene til et gitt prosjekt. Det kanadiske studioet ser ut til å ha ganske klare ideer angående målene de har til hensikt å oppnå med dette spillet, og det faktum at de har bestemt seg for å ikke innføre mikrotransaksjoner eller DLC etter lansering, får oss til å puste lettet ut. Marvel's Guardians og the Galaxy føles forfriskende og bringer med seg alt det humoristiske og lette humøret franchisen er kjent for, men med Eidos' (forhåpentligvis!) magiske preg. Vi gleder oss til å spille det, og i mellomtiden kan du merke lanseirngsdatoen i kalenderen din: Marvel's Guardians of the Galaxy lanseres den 26. oktober på PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One og Xbox Series.