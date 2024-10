Guardiola reagerer på at Erik ten Hag er fjernet fra United: "Han representerte Man United på høyeste nivå" Pep Guardiola er lei seg for at manageren har fått sparken fra Manchester United.

HQ Erik ten Hag var Manchester Uniteds trener frem til forrige mandag, da han ble fjernet. Den en gang største engelske fotballklubben har havnet i skyggen av naboklubben Manchester City, som takket være signeringer som trener Pep Guardiola, Haaland og Ballon d'Or Rodri har blitt ubestridt Premier League-mester fire ganger på rad. Guardiola, Manchester Citys manager, har sagt at han synes "så synd på ham", og at "han representerte Manchester United på høyeste nivå når det gjelder oppførsel". "Jeg ønsker ham og familien alt godt, og han vil selvfølgelig komme sterkere tilbake", sier han. Ten hag hadde kontrakt til 2026, men denne sesongen har Man United hatt den dårligste sesongstarten på 35 år, og ligger på 14. plass i Premier League, med kun 11 poeng etter bare 3 seire. Ryktene om permittering begynte forrige sesong, men han ble til slutt værende takket være 2-1-seieren i FA-cupfinalen mot Manchester City, et av de få nederlagene for allmektige Man City (den kampen avsluttet Rodris seiersrekke på 74 kamper). Guardiola reflekterer over det å være manager på abbor Guardiola reflekterer også over jobben som fotballmanager, "den eneste jobben i verden der folk vil at du skal slutte". "Han vet, jeg vet, alle vet at jobben vår avhenger av resultatene, og hvis resultatene ikke er gode nok, sitter vi alltid på abboren. Selv jeg er ikke noe unntak." "Jeg har et utrolig godt forhold til ledelsen, men hvis du ikke oppnår resultater, og hvis jeg ikke oppnådde resultater, ville jeg ikke vært her. Det er en forretning." Erik ten Hag