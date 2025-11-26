Gumayusi bekreftet som ny signering for Hanwha Life Esports

HQ

Det sjokkerte mange å høre at Lee "Gumayusi" Min-hyeong etter rundt seks år med T1 og utallige trofeer, inkludert sist et tredje Worlds -trofé på rad, ville forlate laget og dra andre steder. T1 har allerede annonsert hans erstatter, men hvor Gumayusi skulle ende opp, visste vi ikke. Men ikke nå lenger...

Som ryktet har Gumayusi sluttet seg til Hanwha Life Esports som sin nyeste Bot Laner. Dette er faktisk ikke den eneste signeringen laget har gjort, da de også snappet en ny Jungler i form av Seo "Kanavi" Jin-hyeok.

Om signeringen av Gumayusi, Hanwha Life Esports legger til: "Med sin eksepsjonelle ytelse og omfattende erfaring, vil Gumayusi bidra til å lede Hanwha Life Esports mot enda større høyder. Vi ber om din fortsatte støtte når vi begynner vår reise med Gumayusi i 2026-sesongen."

Tror du Gumayusi vil forbedre Hanwha Life Esports' prestasjoner i 2026-kampanjen?