T1 annonserer erstatning for Gumayusi ved å signere Peyz

HQ

Nylig ble det bekreftet at den trepeat-vinnende vaktlisten til T1 spl ittes litt opp, ettersom Lee "Gumayusi" Min-hyeong, en av de viktigste spillerne for laget og i konkurransedyktig League of Legends som helhet, bestemte seg for å forlate organisasjonen og utforske muligheter andre steder. Mens det er rykter om hvor Gumayusi vil lande, er ingenting fast bekreftet ennå, selv om T1 allerede har utnevnt sin erstatning Bot Laner.

Det har blitt avslørt at Kim "Peyz" Su-hwan, tidligere fra JD Gaming, vil forlate det kinesiske laget og bli med T1 når det forbereder seg på en potensiell fire-peat-løp. Når vi snakker om hva som gjorde Peyz til den rette signeringen, forklarer T1:

"'Peyz' begynner sin reise med T1, og blir hos oss til 2028. Med ett mål i tankene er vi klare til å nå enda større høyder. Vis din støtte til 'Peyz' når han begynner dette nye kapittelet med oss."

Med forlengelsen av Choi "Doran" Hyeon-joon nå håndtert, er T1s 2026-liste låst, med Peyz og Doran som får selskap av veteranene Mun "Oner" Hyeon-jun, Ryu "Keria" Min-seok og den alltid mytiske Lee "Faker" Sang-hyeok.