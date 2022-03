Gwent-skaperen leder utviklingen av The Witcher 4

HQ

Som forventet lot ikke reaksjonene vente på seg da CD Projekt Red avslørte de første detaljene om det neste The Witcher-spillet i går, og nå som katten/ulven er ute av sekken er det tid for enda mer.

Siden The Witcher 3: Wild Hunt sin "Game Director", Konrad Tomaszkiewicz, bestemte seg for å forlate selskapet etter anklager om mobbing og annen dårlig oppførsel i fjor trenger de jo en ny person til å lede utviklingen av oppfølgeren. Dette viser seg altså å være Jason Slama. En ganske imponerende forfremmelse siden han var "Gameplay Programmer" på The Witcher 3 og "Game Director" på Gwent: The Witcher Card Game. Nå er det han som skal lede det enorme prosjektet milloner setter ekstremt høye krav til, så det er godt å se at han fremhever ønsket om å lage et fremragende spill med et sunt arbeidsmiljø på LinkedIn. Tiden får vise om han klarer begge deler.