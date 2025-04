Haaland er skadet: Manchester City regner med at han kommer tilbake i tide til klubb-VM

HQ

Gleden i Manchester City over å ha nådd semifinalen i FA-cupen for syvende år på rad ble forkortet av skaden til Erling Haaland, som blir ute i flere uker.

Haaland pådro seg en skade i venstre ankel og ble erstattet av Omar Marmoursh, som scoret vinnermålet. Haaland hadde tidligere bommet på et straffespark, men scoret utligningsmålet.

Selv om omfanget av skaden ennå ikke er kjent, har klubben gått ut med en uttalelse om at de tror Haaland vil bli klar i tide til å spille resten av denne sesongen, inkludert sommerens FIFA Club World Cup.

Men FIFA Club World Cup starter i midten av juni og varer til juli, så det er ikke akkurat beroligende for laget, som er i en desperat situasjon i Premier League: De må ende blant de fire beste lagene hvis de ønsker å spille Champions League neste år. For øyeblikket ligger de på femteplass, noe som ville betydd at de ville spilt Europa League. Men med bare to poeng som skiller fjerdeplassen (Chelsea, 49 poeng) og syvendeplassen (Brighton, 47 poeng) vil det trolig svinge mye i løpet av de resterende ti kampdagene av turneringen.

Haaland kan også gå glipp av FA-cupsemifinalen mot Nottingham Forest 26. april, som er den siste sjansen til en tittel denne sesongen: Hvis de ikke vinner, vil det være klubbens første troféløse sesong siden 2016-17. Akkurat nå sier klubben at de vil oppsøke en spesialist for å få bekreftet det fulle omfanget av skaden.