Situasjonen i Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A og Ligue 1 før landslagspausen: Hva står igjen på spill i Europa?

HQ

Fotballen har gått inn i årets første landslagspause og den første siden november. Fra i dag og frem til helgen 29.-30. mars stopper de hjemlige ligaene for å spille landskamper (kvartfinalene i Nations League og starten på kvalifiseringskampene til VM 2026 i Europa, og fortsettelsen av VM 2026 i Sør-Amerika).

Det er ganske sent i sesongen, med ti eller færre kamper igjen å spille i alle de fem store ligaene (Premier League i England, LaLiga i Spania, Serie A i Italia, Ligue 1 i Frankrike, Bundesliga i Tyskland). Situasjonen er imidlertid en helt annen: Selv om det er for tidlig å kåre en matematisk mester, har noen ligaer allerede en klar vinner. Kort sagt, det må gå veldig dårlig for at Liverpool og PSG ikke skal vinne ligaen i år. I Italia, Spania og til og med Tyskland er konkurransen fortsatt ganske åpen...

Her vil vi se situasjonen i hver av de fem store ligaene og hva som kan skje når ligaene gjenopptas i slutten av mars og april :

Premier League

10 kamper gjenstår

1. Liverpool: 70 poeng

2. Arsenal: 58 poeng

3. Nottingham Forest 54 poeng

4. Chelsea: 49 poeng

5. Manchester City: 48 poeng

6. Newcastle: 47 poeng

Med Liverpool som leder med 12 poeng over Arsenal, er det nesten sikkert at Arne Slot vinner sin første tittel som Liverpool-trener... og Salah, Alexander-Arnold og van Dijk sin siste tittel med de røde. En dominerende prestasjon gjennom hele året som vil få fansen til å glemme skuffelsene fra forrige uke.

Det blir et tøft løp om å ende blant de fire beste lagene og sikre seg en plass i Champions League neste år... spesielt for den siste engelske mesteren, Manchester City, som i øyeblikket, på femteplass, må nøye seg med å spille Europa League.

De tre nederste plassene, med nedrykk til Championship, ser ut til å være ganske avgjort på dette tidspunktet, med stor avstand mellom Ipswich og Leicester og Wolves.

17. Wolves: 26 poeng

18. Ipswich: 17 poeng

19. Leicester City: 17 poeng

20. Southampton: 9 poeng

LaLiga

10 kamper igjen

1. Barcelona: 60 poeng (med en kamp mindre)

2. Real Madrid: 60 poeng

3. Atlético de Madrid: 56 poeng

4. Athletic: 52 poeng

5. Villareal: 44 poeng (med en kamp mindre)

Den spanske ligaen er, sammen med den italienske, den mest tette. FC Barcelona leder, med like mange poeng som Real Madrid ... men et mye bedre målsnitt og en kamp i hånden (den spilles 27. mars, på grunn av utsettelsen av kampen for to uker siden på grunn av laglegens bortgang).

Takket være Barcelonas perfekte rekke den siste tiden (fortsatt ubeseiret i år) har de svært gode sjanser til å vinne tittelen, men tittelforsvarerne Real Madrid er svært nære, og de har en god (kanskje definitiv) sjanse på neste Clásico i mai... og til og med Atlético de Madrid, som fortsatt har sjanser, til tross for det harde nederlaget mot Barça på søndag.

Den nedre delen av tabellen er også veldig underholdende, med fem lag som ligger mellom 25 og 28 poeng, inkludert Valencia (ligavinner i 2004, sist gang et annet lag enn Madrid, Barça og Atleti vant).

15. Espanyol: 28 poeng

16. Valencia: 28 poeng

17. Alavéz: 27 poeng

18. Leganés: 27 poeng

19. Las Palmas: 25 poeng

20. Valladolid: 16 poeng

Serie A

9 kamper igjen

1. Inter: 64 poeng

2. Napoli: 61 poeng

3. Atalanta 58 poeng

4. Bolonia: 53 poeng

5. Juventus: 52 poeng

6. Lazio: 51 poeng

Ved siden av den spanske ligaen er den italienske den mest spennende, med Inter som har et lite forsprang på Napoli og Atalanta, som begge har sjanser til å vinne tittelen. Kampen om Champions League-plassene blir enda tettere, og Juventus er svært nære til tross for to tap i det siste.

Bundesliga

8 kamper gjenstår

1. Bayern: 62 poeng

2. Leverkusen: 56 poeng

3. Mainz 05: 45 poeng

4. Frankfurt: 45 poeng 45 poeng

5. Leipzig: 42 poeng

Det begynner også å bli spennende i den tyske toppdivisjonen. Selv om Bayern har svært gode sjanser til å gjenvinne tittelen etter å ha tapt i fjor mot Xabi Alonsos Bayer Leverkusen, har de 6 poengs forsprang på Bayer, noe som ikke er altfor stort.

Sist søndag fikk faktisk Leverkusen et fantastisk comeback i de siste fem minuttene av kampen mot Stuttgart (som endte 4-3), mens Bayern fikk uavgjort mot Union Berlin, noe som gir litt spenning til konkurransen, selv om ingen andre lag har noen sjanser.

Ligue 1

8 kamper gjenstår

1. PSG: 68 poeng

2. Marseille: 49 poeng

3. Monaco: 47 poeng

4. Nice: 47 poeng

5. Lyon: 45 poeng

Den franske ligaen byr nok en gang på få overraskelser: PSG leder med en enorm avstand til nest beste Marseille. Det vil ta tid for et annet lag å avslutte PSGs dominans, etter å ha vunnet hver liga det siste tiåret bortsett fra 2017 (Monaco) og 2021 (Lille)