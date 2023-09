Hades II har blitt utsatt til 2024

HQ

Vi har ikke hørt noe om Hades II siden det ble annonsert på fjorårets The Game Awards. Ikke så overraskende, ettersom Supergiant sa at vi skulle få vite mer i 2023. Dette har fått mange til å håpe på at vi skulle få et "shadow drop" på årets The Game Awards i desember, men det kommer ikke til å skje.

Supergiant har avslørt at Early Access-lanseringen av Hades II er utsatt til andre kvartal 2024. Det betyr at vi tidligst får det i april. Men hvorfor må vi vente så lenge? Vel, det er her de gode nyhetene kommer inn.

Utviklerne sier at Hades II vil ha "minst like mye innhold" fra dag én som Early Access som det opprinnelige Hades hadde da det kom til Steams Early Access ett år etter at det ble lansert på Epic Games Store, så det høres ut som om ventetiden blir verd det.