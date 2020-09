Hades plutselig sluppet på PC og Nintendo Switch

Du ser på Annonser

For en måned siden kunngjorde Supergiant Games at det meget lovende Hades ville komme til Nintendo Switch samtidig som PC-utgaven ville forlate Early Access "senere i høst", så dagens avsløring tok nok mange på sengen.

Nintendo har nemlig fått æren av å annonsere at Hades er tilgjengelig på Nintendo Switch nå, noe som også betyr at spillet akkurat har forlatt Early Access for å lanseres for fullt. Dere som allerede eier det vil dermed kunne laste ned 1.0-oppdateringen og sjekke ut om den ferdige utgaven er like bra som smakebiten.