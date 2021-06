Hades slippes endelig pÃ¥ PlayStation og Xbox i august

The Last of Us: Part II og Hades var de to spillene som i hovedsak kjempet om å være årets spill for mange i fjor, så stakkars Supergiant har vært nødt til å tåle mye masing om når sistnevnte kommer til PlayStation og Xbox. Forhåpentligvis trenger de ikke å se mye av det lengre.

Det ekstremt talentfulle studioet har gitt oss en trailer som avslører at Hades slippes på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series den 13. august. Xbox-eiere kan fryde seg ekstra mye siden det fremragende spillet blir tilgjengelig på Xbox Game Pass fra første stund.