Half-Life 2 art director og Dishonored-designer Victor Antonov er død

I går våknet vi opp til nyheten om dødsfallet til Victor Antonov, en av de tenkende hodene bak muligens et av de mest innflytelsesrike spillene i historien: Half-Life 2. Med dette mister bransjen en referanse i en ung alder av 53 år, som etterlater seg mange prosjekter bak seg, som Doom, Dishonored og Prey. Arkane Studio-grunnlegger Raphael Colantonio la ut følgende tweet som et inderlig farvel.

Han har også jobbet som konsulent på Fallout 4 og som ekstra art director på Wolfenstein: The New Order. I alle titlene han har jobbet med, ser vi kunst som identifiserer hver franchise, noe som skaper en særegen estetikk og sikrer at arven hans lever videre i disse verkene.

Måtte han hvile i fred.