esports
Halo Infinite

Halo Championship Series Charlotte Major: Her er de bekreftede lagene og puljene

Det siste arrangementet før verdensmesterskapet om noen uker skjer denne helgen.

HQ

Mens mange av oss sirkler rundt Halo World Championship på kalenderen vår, da det vil være stedet der Halo Studios deler et glimt av franchisens fremtid, er det en siste Major i forkant av den massive esports-turneringen.

Denne helgen arrangeres Major i Charlotte, North Carolina, av FaZe Clan og går fra 3. til 5. oktober. Den vil inneholde 12 inviterte lag og ytterligere fire tropper som tjener plasser i hovedforhandlingene ved å konkurrere i den åpne braketten før hovedarrangementet. Med dette er tilfelle, kjenner vi nå de deltakende lagene og puljearrangementene.

Pulje A:


  • Shopify-opprøret

  • TSM

  • Kompleksitet

  • Open Bracket Team

Pulje B


  • OpTic Gaming

  • Majin Club

  • OMiT

  • Open Bracket Team

Pulje C


  • FaZe Clan

  • Cloud9

  • Luminon EU

  • Open Bracket Team

Pulje D


  • Spacestation Gaming

  • Misunnelse

  • Uvirkelig mareritt

  • Open Bracket-laget

Dette er en viktig begivenhet, da ikke bare $ 250,000 XNUMX står på linjen, men det er også halvparten av World Championship -plassene, ettersom de åtte beste lagene fra Charlotte Major vil dukke opp på det fremste arrangementet senere i måneden.

Halo Infinite

