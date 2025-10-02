Halo Championship Series Charlotte Major: Her er de bekreftede lagene og puljene

HQ

Mens mange av oss sirkler rundt Halo World Championship på kalenderen vår, da det vil være stedet der Halo Studios deler et glimt av franchisens fremtid, er det en siste Major i forkant av den massive esports-turneringen.

Denne helgen arrangeres Major i Charlotte, North Carolina, av FaZe Clan og går fra 3. til 5. oktober. Den vil inneholde 12 inviterte lag og ytterligere fire tropper som tjener plasser i hovedforhandlingene ved å konkurrere i den åpne braketten før hovedarrangementet. Med dette er tilfelle, kjenner vi nå de deltakende lagene og puljearrangementene.

Pulje A:



Shopify-opprøret



TSM



Kompleksitet



Open Bracket Team



Pulje B



OpTic Gaming



Majin Club



OMiT



Open Bracket Team



Pulje C



FaZe Clan



Cloud9



Luminon EU



Open Bracket Team



Pulje D



Spacestation Gaming



Misunnelse



Uvirkelig mareritt



Open Bracket-laget



Dette er en viktig begivenhet, da ikke bare $ 250,000 XNUMX står på linjen, men det er også halvparten av World Championship -plassene, ettersom de åtte beste lagene fra Charlotte Major vil dukke opp på det fremste arrangementet senere i måneden.