Halo Studios vil avsløre hva de har utviklet den 24. oktober

Tidligere i år fortalte Halo Studios verden at de ville dele hva de har jobbet med på Halo World Championship denne høsten. Nå, som vi er mindre enn en måned unna at det skjer, har utvikleren delt litt ekstra informasjon om hva vi kan forvente av denne avsløringen, og likeledes den nøyaktige datoen for den.

I henhold til Halo Waypoint blir vi fortalt at tidlig fredag ettermiddag 24. oktober på World Championship, kan vi forvente at Halo Studios tar til Main Stage og deretter Community Stage for å presentere hva det har jobbet med.

"Tilbake i juni ga vi fellesskapet beskjed om at vi ville fortsette samtalen fra fjorårets HaloWC og "A New Dawn"-videoen og dele mer om hva vi har jobbet med. Som i fjor vil vi være på hovedscenen for å snakke om det, men i år har vi også planlagt et "dypdykk"-panel på Community Stage som du ikke vil gå glipp av.

"Både segmentet på hovedscenen og panelet på Community Stage vil finne sted tidlig fredag ettermiddag den 24. oktober på HaloWC. Sørg for at du er der tidlig slik at du ikke går glipp av et sekund!"

Vi forventer noen store nyheter ettersom 2026 markerer 25-årsjubileet for Halo, så kanskje det er på tide med en fullskala nyinnspilling av Halo: Combat Evolved og et hint om hvor fremtiden til franchisen vil ta Master Chief? Uansett, ikke glem å kikke på de nylige øyeblikksbildene fra Unreal Engine som ble delt tidligere, og som sannsynligvis også er teasere for hva som kommer.