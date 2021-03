Halo Infinite kommer i november ifølge skuespiller

Du ser på Annonser

Da 343 Industries bestemte seg for å utsette Halo Infinite fikk vi først bare vite at det ville komme i 2021. Dette fikk mange til å tenke at det bare var to alternativer. Enten ville det komme tidlig i vår eller så ville Microsoft vente til november slik at spillet markerte seriens tjueårsjubileum. I desember ble det bekreftet at lanseringen vil skje en gang i høst, men ikke noe mer. Som vanlig har uansett en pratsom skuespiller bestemt seg for å åpne munnen.

Verlon Roberts besøkte nemlig Fadam And Friends Podcast nylig, og der kunne han ikke bare avsløre at han er Spartan Griffin i Halo Infinite, men hevder også at spillet nærmere bestemt har blitt utsatt til november. Nå er det selvsagt viktig å bemerke at skuespillere er viden kjente for å ikke vite noe om når spill vil lanseres, noe vi senest fikk et eksempel på i starten av desember da Bruce Thomas sa at Infinite ville komme i vår. Denne gangen gir det altså uansett mye mening, så vi får se om Roberts treffer blink eller ei.