Halo Infinite-turneringen vår starter i morgen

Mot slutten av november kunngjorde vi en stor Halo Infinite-turnering i samarbeid med Microsoft, og nå er det klart for å "finish the fight".

Tiden har kommet for å starte selve kampene, så la meg starte med å minne på at du kan finne mer informasjon om alt sammen på turneringssiden vår uansett om du er spiller eller bare interessert.

Når det er sagt vil kvalifiseringsrundene gå over fire dager: den 14., 16., 18. og 20. desember. Selve klokkesletten for kampene skal lagene få bestemme helt selv. Dette kan hvert lags kaptein gjøre i en spesiell meny på den overnevnte turneringssiden hvor kapteinene kan kommunisere med hverandre via et nytt lobbysystem.

Dette vil sikre at alle spillerne på hvert lag er på plass når den avtalte tiden kommer, så om et lag mangler én eller flere spillere i lobbyen taper det automatisk.

Deretter vil semifinalene og selve hovedfinalen tilrettelegges etter de gjenværende lagenes ønsker slik at det blir tid til eventuell juleshopping og forbereding av nyttårsfest.

Her er det altså bare å glede seg, Spartans. Med premier som Halo-inspirerte Elite Series 2-kontrollere og kult PC-utstyr i tillegg til æren skal det bli veldig moro å se hvem noen heftige kamper i både kvalifiseringsrundene og ikke minst de livestreamede semifinalene og finalen.

