Halo Studios er på utkikk etter en kreativ regissør for "en av våre titler under utvikling"

HQ

I fjor bestemte Microsoft seg for å omdøpe Halo-utvikleren 343 Industries, og droppet den mer obskure Halo-referansen for en mye tydeligere tittel, nemlig Halo Studios. Dette inkluderte også et logo-bytte. Alt i et forsøk på å reposisjonere selskapet som Halo-utvikler, til tross for å tilby noen få mer middelmådige prosjekter helt siden det overtok franchisen fra Bungie.

Nå, for å legge til dette, kan vi rapportere at Halo Studios er i ferd med å lete etter en kreativ regissør. Rollen er lagt ut på Microsofts karriereside, og sier at den vil innebære å bringe "til liv den kreative visjonen for en av våre titler under utvikling."

Beskrivelsen legger til at rollen rapporterer direkte til studiosjef Pierre Hintze, og at oppgavene inkluderer, "innledende produktvisjon, overordnet tone og følelse, historie- og verdensskaping, produktdifferensiatorer og spillopplevelser på høyt nivå. I tett samarbeid med våre kunst-, design- og franchiseledere vil du være ansvarlig for å utvikle og kommunisere hvordan vi skaper og gjennomfører minneverdige verdener, karakterer og historier på et høyt kvalitets- og troskapsnivå på tvers av spillet vårt. Du vil også samarbeide med de interne film- og lydteamene for å skape et senter for historiefortelling."

Jobben er basert i hovedkontoret i Redmond, Washington, og beskrives som en hybridrolle som til tider inkluderer en del reising.