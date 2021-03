Halo-skapers V1 Interactive legges ned

Du ser på Annonser

Jeg var nok ikke den eneste som fryktet hvor veien gikk da Marcus Lehto, en av skaperne av Halo og grunnleggeren av V1 Interactive, fortalte at Disintegration sin multiplayer måtte fjernes bare seks måneder etter lansering i fjor, men det er selvsagt uansett kjedelig å få kveldens nyhet.

Lehto bekrefter på Twitter at V1 Interactive snart stenger dørene. Noe jeg faktisk liker med denne beskjeden er at han tilsynelatende skal ha vært åpen med de andre om hva som er i ferd med å skje i flere måneder allerede, og dermed gitt dem tid til å finne nye arbeidsplasser. Forhåpentligvis betyr dette at den talentfulle gjengen klarer å finne seg annet arbeid raskt selv i disse pandemitider.