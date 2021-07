Har du spørsmål om Battlefield 2042?

Selv om DICE og de andre utviklerstudioene ga oss en del informasjon om Battlefield 2042 da spillet ble avduket for fem uker siden har mange av oss fortsatt hatt en del spørsmål. En god del av disse har nå blitt besvart.

EA har nemlig oppdatert kundeservice-nettsiden sin til å inkludere svar på noen av de mest stilte spørsmålene. Blant annet får vi vite mer om hvordan det blir å spille på tvers av plattformene. Som vi allerede visste vil PC-, PS5- og Xbox Series-eiere spille med og mot hverandre, mens de på PS4 og Xbox One får egne servere på grunn av forskjellene på kartene. De nyeste konsollene kan også endre på innstillingene slik at PC-spillere ikke er inkludert i matchmakingen siden tastatur og mus kan gi store fordeler.

En god nyhet vi ikke visste om er at lagringsfilene og kjøpene man gjør vil bli med over til andre plattformer man spiller på. Om du for eksempel spiller på en PlayStation 5 og kjøper et nytt skin der vil både fremgangen og kjøpet ditt bli med over til PC og Xbox Series om du spiller der noen ganger. Å implementere dette på en god måte har tatt lengre tid enn planlagt, så den såkalte Technical Playtest-en har blitt utsatt fra juli til "senere i sommer".

Når det gjelder selve gameplayet får vi for eksempel vite mer om hvordan det såkalte Specialists-systemet fungerer. Selv om vi fritt kan velge mellom ulike primære og sekundære våpen, utstyr man kan legge ut til andre og kastbare våpen vil hver av de ti klassene ha en særegen Specialty og Trait. Et eksempel på førstnevnte er vingdrakten vi ser i den første traileren, mens eksempelet de bruker for Trait er Falck sitt Combat Surgeon Trait som lar oss gjenopplive folk raskere og det med full helse. Andre spesialister vil bruke lenger tid og bare gi litt helse.

Mer om både disse tingene, hvordan man kan kalle inn kjøretøy, nærmere informasjon om hvordan AI Bot-er fungerer, at man må være pålogget for å spille uansett hva og et par andre ting her.

Hvordan synes du dette høres ut?