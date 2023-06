Har Marvel's Spider-Man 2 mikrotransaksjoner?

HQ

Nå vet vi endelig at Marvel's Spider-Man 2 lanseres 20. oktober. Det er så å si null sjanse for at det blir forsinket. Hvordan kan jeg være så sikker på det? For det første har kildene mine hos PlayStation sagt at spillet for det meste ble utsatt internt fra september for å unngå de andre etterlengtede spillene som lanseres den måneden. For det andre har det amerikanske Entertainment Software Rating Board satt en aldersgrense på spillet, noe de sjelden gjør før spillet er så godt som ferdig.

ESRB-klassifiseringen avslører også at den mørkere tonen i Marvel's Spider-Man 2 ikke nødvendigvis betyr at spillet er mer voldelig eller har mer modne temaer, ettersom det PlayStation 5-eksklusive spillet - i likhet med forgjengerne - har fått aldersgrensenT for Teen (som nærmest bekrefter at det får PEGIs 16+ her til lands) fordi det inneholder "Blood", "Drug Reference", "Mild Language" og "Violence". For å være mer spesifikk:

"Karakterene slår, sparker og kaster hverandre under kampene, og de sentrale karakterene kan bruke spesielle symbiobaserte og elektrisitetsbaserte angrep mot fiender. Noen fiender bruker pistoler og/eller maskingevær under kampene; skudd resulterer noen ganger i små blodsprut. I mellomsekvensene kan man se flere tilfeller av vold/blod: en karakter som blir kvalt, et lik som blir snudd, bloddråper på et blad. I noen krimoppdrag kan man se karakterer som bytter ikke navngitt narkotika mot våpen, og man kan se narkotikapakker i et bagasjerom. Ordene "pr*ck" og "a*s" forekommer i spillet."

Ganske harmløst, men det er også en noe overraskende inkludert i vurderingen. Akkurat som Starfield vil Marvel's Spider-Man 2 tilsynelatende ha "in-game purchases". Verken PS4-versjonen av Spider-Man: Miles Morales eller Spider-Man sin Game of the Year Edition fikk denne merknaden, men PS5-versjonen av Miles' eventyr og den vanlige versjonen av Spider-Man gjorde det. Dette får meg til å tro at Insomniac vil selge noen av forhåndsbestillingsbonusene separat og/eller utvidelser senere, men jeg har kontaktet Sony for å forhåpentligvis få en avklaring.