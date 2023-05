Starfield får høy aldersgrense

HQ

Moderne Bethesda Game Studios-spill har alle vært åpen verden og inkludert en slags narkotikabruk, så det var forventet da spillet fikk en aldersgrense på 18 år i Australia. Nå er det USAs tur til å følge tradisjon.

Entertainment Software Rating Board bekrefter at de har besluttet å gi Starfield aldersgrensen Mature 17+ fordi det inneholder blod, sterkt språk, suggestive temaer, bruk av narkotika og vold. Fallout 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 og Fallout 76 fikk det samme, så dette var ikke overraskende. De fleste av grunnene til det er også kjent:

"Dette er et rollespill i en åpen verden der spillerne inntar rollen som en gruvearbeider som har i oppgave å finne artefakter over hele galaksen. Fra første-/tredjepersonsperspektiver samhandler spillerne med ulike karakterer, fullfører oppdrag og søker etter forsyninger mens de kjemper mot fiender (f.eks. mennesker, roboter, utenomjordiske skapninger). Spillerne bruker futuristiske våpen, lasere, økser og eksplosiver for å drepe fiender. Kampene foregår i høyt tempo, med hyppige skuddvekslinger, smerteskrik og eksplosjoner. Angrep på noen fiender kan resultere i blodsprut-effekter; flere miljøer viser blodflekker på bakken rundt lik. Spillet inneholder noe suggestivt materiale i dialogen, og etter å ha delt seng med karakterer (f.eks. "Livet er en seksuelt overførbar sykdom som er hundre prosent dødelig"; "Jeg er helt for å bli litt vill, men la oss prøve det uten jetpacks neste gang"; "Snakk om å se stjerner, puh... det var fantastisk."). Et fiktivt stoff (Aurora) er fremtredende i spillet, med en del som involverer spillernes karakterer som arbeider i et ulovlig narkotikalaboratorium; spillerne kan også få tak i Aurora ved å stjele eller kjøpe det fra leverandører (inntak av Aurora resulterer i en forvrengningseffekt på skjermen). Ordene "f**k" og "bullsh*t" forekommer i spillet."

Noe unikt er åpenbart det spesifikke suggestive språket som brukes i spillet, da det er trygt å si at Starfield vil ha noen artige kommentarer.

En ting få vil synes er spesielt morsomt er at vurderingen også avslører at spillet inkluderer "in-game purchases". Dette betyr ofte mikrotransaksjoner, så jeg har kontaktet Xbox og Bethesda i håp om å få en kommentar.