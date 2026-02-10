Hazelight har begynt å gjøre motion capture-arbeid for sin neste tittel

For litt over et år siden rapporterte vi at Hazelight, utvikleren bak It Takes Two og Split Fiction, hadde begynt utviklingen av sitt neste spill. Grunnlegger Josef Fares sa den gang at han var "fullt fokusert og begeistret for det neste", men vi har ikke hørt noe siden.

HQ

Utviklingen går imidlertid tydeligvis fremover, og det svenske selskapet ser ut til å ha kommet langt, ettersom Fares nå har tatt til X for å dele et bilde av seg selv i et mocap-studio, der vi kan skimte tre personer i mocap-drakter bak ham. Dessverre har Fares armen bevisst strukket ut foran ansiktene deres, så vi vet ikke hvem de er. Men vi tror vi kan gjette oss til at det er to kvinner og en mann.

Betyr dette at vi kan se frem til co-op for opptil tre personer i neste spill? I så fall ville det være første gang Hazelight har våget seg inn på dette territoriet, og etter å ha revolusjonert co-op for to personer, ville det absolutt være interessant å se hva Fares og teamet kan gjøre med en trio.

Vi snakket nylig med Fares om fremtiden, og selv om han ikke kunne gi oss noen ledetråder om den, sa han at den kommer til å bli "next fucking level amazing", så det virker som om det kan være noe å holde øye med.