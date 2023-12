HBO bekrefter at The Last of Us sesong 2 kommer i 2025

HQ

SAG-AFTRA- og forfatterstreikene påvirket åpenbart produksjonen av de fleste TV-serier, men noen av dere håpet fortsatt at vi skulle få andre sesong av HBOs The Last of Us sent i 2024 da det ble bekreftet at innspillingen starter tidlig neste år. Disse forhåpningene har nå blitt knust.

HBO har sluppet en ny trailer som fokuserer på å vise at 2024 blir et ekstremt spennende år for oss som abonnerer på Max, ettersom vi kan se frem til The Penguin, True Detective: Night Country, andre sesong av House of the Dragon og mye mer. Dessverre avsluttes den med å hype opp noen av seriene vi kan se frem til i 2025, og det første på den listen er The Last of Us sesong 2. Vi får ikke vite noe mer spesifikt enn årstallet, så det er mulig vi får fortsettelsen på Joel og Ellies historie i januar for å feire den første sesongens toårsdag.