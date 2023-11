The Last of Us sesong 2 starter innspillingen tidlig i 2024

HQ

Massevis av HBO-nyheter begynte å gjøre rundene i går, da produksjonsselskapet holdt en pressekonferanse med oppdateringer om mange av sine fremtidige prosjekter. Blant annet ble det avslørt når neste sesong av Euphoria har premiere, og når The Last of Us' andre sesong offisielt starter innspillingen.

Vi har blitt fortalt at serien vil starte produksjonen allerede tidlig i 2024, og siden serien ikke er på kanalens planlagte programliste for 2024, betyr det sannsynligvis at vi ser på en premieredato en gang i 2025.

Sesong 2 vil etter alt å dømme utforske og begynne å tilpasse The Last of Us: Part II.

Takk, Variety.