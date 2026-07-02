HBO har lansert en åpen casting for å finne sin neste Ginny Weasley

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Det ble nylig avslørt at skuespilleren som spiller Ginny Weasley trekker seg, til tross for at den første sesongen av HBOs Harry Potter allerede er ferdig innspilt, og at Gracie Cochrane ikke vil spille den yngste søsken i Weasley-familien i de kommende sesongene av den live-action TV-serien.

Siden HBO forventer å filme nye sesonger i ganske raskt tempo for å sikre at de unge barnestjernene forblir unge gjennom de omfattende og langvarige planene om å filmatisere alle syv Harry Potter-bøkene, er det nå blitt avslørt at det er utlyst en åpen casting for å finne skuespilleren som skal overta rollen som Ginny Weasley.

Castingutlysningen søker etter barn i alderen 10–12 år som er bosatt i Storbritannia. Siden HBO er opptatt av inkludering, gjennomføres castingen også «uten hensyn til etnisitet, funksjonshemming, rase, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller andre grunnlag beskyttet av loven, med mindre annet er spesifikt angitt.» Når det er sagt, kan vi, siden de fleste av de allerede valgte skuespillerne i Weasley-familien er kaukasiske med dyprødt hår, bare anta at HBO retter seg mot en lignende demografisk gruppe for den neste Ginny Weasley.