HBO sin The Last of Us-serie er nå i full gang

Du ser på Annonser

Mange filmer og TV-serier basert på videospill-franchiser har havnet i utviklingshelvete gjennom årene, så noen av oss turte ikke å juble altfor høyt da HBO og Naughty Dog annonserte at The Last of Us skal bli TV-serie. Nå er det dog lov til å glede seg.

HBO har nemlig godkjent manuset og underskrevet en avtale for minst én sesong av Craig Mazin (skaperen av Chernobyl), Neil Druckmann (The Last of Us-spillene og en rekke Uncharted-spill) og Carolyn Strauss (en av hovedprodusentene for Chernobyl og Game of Thrones) sin The Last of Us-serie, så da er det kanskje lov å håpe på nytt om potensielle skuespillere snart også.