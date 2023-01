HBOs The Last of Us får egen podcast hver uke

HQ

Jeg altså langt fra den eneste som synes første sesong av The Last of Us er glimrende, men som jeg bemerker i anmeldelsen vil nok likevel enkelte ting skape heftige diskusjoner blant både fans og nye seere. Da kan det jo være greit å få høre tankene bak endringene, som skaperne har tenkt å hjelpe til med.

Etter noen uker med rykter kan HBO og PlayStation bekrefte at The Last of Us får en podcast hvor Neil Druckmann (skaperen av spillene) og Craig Mazin (medforfatter og lederen av serien) sammen med verten Troy Baker (som er Joel i spillene) skal snakke om hver episode rett etter at de blir offentliggjort på HBO Max hver mandag, så det skal bli spennende å høre om de deler noen artige og interessante detaljer om tidenes beste adapsjon av et spill.