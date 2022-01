HBOs The Last of Us får Euphoria-skuespiller i kontroversiell rolle

HQ

Selv om HBO og PlayStation Productions var ferdige med flere innspillinger av The Last of Us-serien i november har de fortsatt å bekrefte kjente skuespillere i nye roller, og denne gangen før det også til interessant informasjon om historien.

Deadline har fått æren av å avsløre at Euphoria- og The Suicide Squad-skuespilleren Storm Reid skal spille Riley Abel i The Last of Us. Dermed bekrefter de også at serien vil inkludere elementer av The Last of Us: Left Behind slik at vi får vite mer om Ellie sin oppvekst. Uten å røpe mer betyr vel dette også at enkelte vil gå berserk på internett med mindre serien endrer en veldig viktig ting...