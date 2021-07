Heftige Sifu utsatt til 2022

Bare det å ha et nærkampsystemet som virkelig er dynamisk og brutalt er nok til å få meg interessert, noe blant annet Sleeping Dogs og Batman: Arkham-spillene er eksempler på. Slocap sitt Sifu satte seg derfor rett på radaren min da vi fikk se spillet i februar, men i kveld har vi fått både godt og dårlig nytt.

Den gode nyheten er at vi har fått en ny gamepaytrailer fra Sifu som viser flere akrobatiske kamper i ulike omgivelser både med og uten våpen. Dessverre viser ikke telleren bare hvordan vi eldes hver gang vi dør, men også som en kunngjøring for at spillet dessverre har blitt utsatt til starten av 2022 i stedet for slutten av 2021.