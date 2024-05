Helldivers II er det raskest selgende Sony-spillet gjennom tidene

HQ

Det har vært mye skriverier om Helldivers II siden lanseringen i februar, og for alle som ikke har levd under en stein er det tydelig at det har vært en braksuksess. Men hvor godt har spillet egentlig gjort det salgsmessig? Svaret er: utrolig bra.

I forbindelse med sin nyeste finansielle rapport avslørte Sony at Helldivers II solgte tolv millioner eksemplarer på mindre enn tolv uker, noe som ikke bare er svært imponerende, men faktisk det raskeste et Sony-spill noensinne har solgt. Den forrige nummer én var God of War: Ragnarök.

Faktisk har det gjort det så bra at det i stor grad bidro til å hjelpe PlayStation-divisjonen fra et fall på 25 % i driftsresultatet for regnskapsåret (som sluttet 31. mars 2024) til en økning på 16 % i stedet, ifølge X-analytiker Dom. Niko Partners-analytikeren Daniel Ahmad sier at "PC var en stor del av suksessen", noe vi stort sett forventet etter å ha satt tonnevis av Steam-rekorder.

Veldig bemerkelsesverdig selvfølgelig - og velfortjent. Har du spilt Helldivers II ennå?