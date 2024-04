Helldivers II selger bedre enn Marvel's Spider-Man 2 i Storbritannia.

HQ

Da Marvel's Spider-Man 2 ble lansert i fjor høst, rapporterte vi jevnlig om den enorme (og velfortjente) suksessen til eventyret, som nådde fem millioner eksemplarer på mindre enn to uker.

Men... bare et halvt år senere kan Sony nå feire at de har et spill som selger enda raskere, i hvert fall i Storbritannia. Ifølge GamesIndustry.biz trumfer Helldivers II faktisk Peter Parkers siste eventyr, og det ser heller ikke ut til å vise tegn til å avta, så vi regner med at det vil fortsette å selge i rekordfart.

Det er verdt å påpeke at Helldivers II også er tilgjengelig på PC (mens Marvel's Spider-Man 2 er eksklusivt for PlayStation), noe som tydelig viser at Sonys strategi med samtidige utgivelser på PC og PlayStation ser ut til å lønne seg. Så sent som i februar uttalte selskapet i forbindelse med den økende satsingen på live-tjenester at "vi har som mål å fortsette å fokusere på å produsere verk av høy kvalitet og utvikle live-service-spill", og vi antar at suksessen til dette spillet også viser at Sony er inne på noe.