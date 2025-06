HQ

Vi fikk nettopp en stor og utvidet titt på Donkey Kong Bananza, Nintendos kommende og etterlengtede 3D-plattformspill for Switch 2. Mens du kan gå andre steder for å lære om handlingen og DKs evner, den tekniske siden av spillet og hvordan GameShare og slikt fungerer, hvordan Diddy Kong er koblet sammen og mer, for de som leter etter et ekstra glimt av handlingen, har Nintendo også delt en haug med nye bilder fra spillet. Sjekk ut hele galleriet nedenfor.

27 nye bilder av Donkey Kong Bananza