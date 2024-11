Her er de fire siste Halo Infinite All-Stars

HQ

I forrige uke fortalte vi deg om mange av de konkurransedyktige Halo -legendene som hadde blitt sett på og feiret for sin suksess i scenen i løpet av Infinite -tiden. Vi fortalte deg om de fire første tilleggene, deretter de to neste, og nå har vi de fire siste som utgjør den 10-personers hall of fame-klassen i 2024.

Som forventet inkluderer listen noen OpTic Gaming legender, med Matt "FormaL" Piper som gjør kuttet for å tjene en mesterskapsring, vinne fire LAN-er og samle $ 343,000 XNUMX i premiepenger. Han har fått selskap av lagkamerat Tommy "Lucid" Wilson for å oppnå de samme resultatene og en veldig lignende mengde premiepenger.

De to andre medlemmene utgjør Spacestation Gaming -listen, med Kevin "Eco" Smith og Braedon "StelluR" Boettcher som blir med på All-Stars. Hver av disse legendene har vunnet et verdensmesterskap, syv LAN-er og tjent over 387 000 dollar i premiepenger.

Med disse kunngjøringene er All-Stars -klassen for 2024 fullført.