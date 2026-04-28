Her er den første traileren for Jackass: Best and Last

Som du kanskje vet, er det denne sommeren på tide å si farvel til Jackass-gjengen. I dag er et par av medlemmene i gruppen nærmere 60 enn 50, og mange av dem sliter med skader etter alle de vanvittige stuntene de har underholdt oss med de siste to og et halvt tiårene. Nå forbereder de seg på det som forhåpentligvis blir en skikkelig morsom avskjed, som vil inneholde både et tilbakeblikk på karrieren og "helt nye stunts og dumheter".

Som vi tidligere har rapportert, har den kommende filmen tittelen Jackass: Best and Last, med kinopremiere 26. juni. Johnny Knoxville, Steve-O og resten av crewet ønsker nå at du "tar med deg de dumme små kompisene dine, hever glassene og kommer for å oppleve den filmatiske begivenheten som lover å være siste gang du noensinne ler så hardt på kino."

Og det høres absolutt forlokkende ut. Sjekk ut den første traileren nedenfor for det som faktisk ser ut som en passende avskjed, med masse nostalgi fra en svunnen tid.

