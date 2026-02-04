Her er den første traileren fra MLB The Show 26

HQ

Om bare to måneder er det tid for lanseringen av årets utgave av MLB The Show, som slippes 17. mars, hvor de som spanderer litt ekstra for en dyrere utgave kan komme i gang allerede 13. mars. Merkelig nok kommer ikke spillet til Switch 2, men det kommer til den første Switch, i tillegg til PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

I forrige måned rapporterte vi at New York Yankees-stjernen Aaron Judge hadde fått æren av å være coverstjerne for MLB The Show 26, og nå har vi også en trailer komplett med mye gameplay, der vi kan sjekke ut flere nye funksjoner og innholdstillegg. Se videoen nedenfor og les mer på PlayStation Blog.