Her er et første glimt av Snake Eyes-spillet

Hvis du var et lite barn på 80-tallet, husker du sikkert hvor utrolig kule de to G.I. Joe-ninjaene Stormshadow og Snake Eyes var. De har holdt seg populære gjennom flere tiår, og det finnes tonnevis av tegneserier, samleobjekter, Fortnite-gjesteopptredener og mer med dem - og snart kommer det et spill.

Vi har tidligere rapportert at Atomic Arcade (bestående av bransjeveteraner fra flere toppstudioer) jobber med en Snake Eyes-tittel, og for to år siden ble det avslørt at de var i den såkalte pre-produksjonsfasen. Men nå ser det ut til at studioet har lagt dette bak seg, og i et Instagram-innlegg får vi nå en første sniktitt på spillet. Selv om det absolutt ikke er noe gameplay, er det en nærmere titt på et super detaljert Snake Eyes, som Atomic Arcade lover er "rendered in-engine".

Ingen annen informasjon er tilgjengelig, men blodet på sverdet hans antyder at denne tittelen vil bli forbudt for barn. Tidligere stillingsannonser har også indikert at ninjaeventyret kan ha en åpen spillverden. Når vi får se mer gjenstår å se, men det faktum at utviklerne begynner å dele ting som dette indikerer at det kan være på tide å se hva de har jobbet med. Kanskje til og med under Summer Game Fest neste måned...?