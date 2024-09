Her er grunnen til at alle våpen høres så ødeleggende ut i Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II er ute. Etter lang ventetid kan vi endelig ikle oss Titus-drakten og nok en gang rense galaksen for kaos og Xenos hvor enn de måtte befinne seg. Sammenlignet med det første spillet er det noen seriøse oppgraderinger denne gangen, blant annet i lyddesignet.

Vi snakket med Saber Interactives Chief Creative Officer og skytterlegende Tim Willits, og spurte om prosessen med å få våpnene til å høres så bombastiske ut i Space Marine II. Willits hadde følgende å si:

"Mitt personlige, hemmelige råd er at hvis du er lyddesigner, uansett hvilket våpen du bygger for, må du ikke få det til å høres ut som det våpenet. Få det til å høres ut som våpenet over det. Jeg mener, selv i gamle Doom-dager låt dobbeltløp-haglen som en liten minikanon. Og AK-47-våpenet vårt var en AR-74-lyd. Så du måtte alltid lage en lyd for det som er større. Og så, fordi det er det viktigste i spill, må våpnene høres fantastiske ut."

Så hvis du vil lage våpen som høres fantastiske ut, bør du tenke på å levle dem opp i bokstavelig forstand. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for flere detaljer, og les hele vår anmeldelse av Warhammer 40,000: Space Marine II her.