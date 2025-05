Her er hva du kan forvente deg av Rainbow Six: Sieges Clash-omarbeidelse og Operation Daybreak

HQ

Ubisoft hadde mye informasjon klar til å dele med hensyn til Rainbow Six: Siege i går kveld. Det franske selskapet delte ikke bare tonnevis av informasjon om Rainbow Six: Siege Xs veikart og PC-spesifikasjonene for det utviklede spillet, men det avslørte også den andre sesongen som er planlagt for år 10, med dette kjent som Operation Daybreak. Denne sesongen vil bringe en rekke justeringer til det taktiske skytespillet, med en omarbeiding av Operator Clash som den mest bemerkelsesverdige av gjengen.

Når det gjelder hvordan Clash endrer seg, blir vi fortalt at hennes CCE Shield får noen betydelige oppgraderinger, blant annet ved å la henne distribuere gadgeten for å bevege seg lettere og fritt rundt mens skjoldet forblir låst på plass og stasjonært. Et plantet skjold kan også betjenes eksternt, noe som betyr at Clash kan aktivere taserne hennes uten å måtte være bak skjoldet. Clash kan også fortsatt spille med skjoldet i hånden eller på ryggen, men det vil nå være litt annerledes ettersom det vil trekke seg tilbake og utvide seg automatisk når Clash sprinter, sitter på huk, mantler eller sprenger gjennom barrikader, noe som nok en gang forbedrer karakterens nyvunne manøvrerbarhet ytterligere.

Utover Clash er det planlagt en rekke andre endringer for Operation Daybreak. Dette inkluderer at elektrisitet ikke lenger skader Operators men bare fungerer som en bremsende effekt. Lemmeskader vil bli redusert for å gjøre hodeskudd viktigere, skjold Operators (som Clash) vil ikke lenger være i stand til å sikte ned siktet mens du hopper eller faller fra avsatser, og dette er på toppen av en rekke Operator-spesifikke justeringer også, som vist nedenfor :



Blackbeard - skjoldglasset har blitt tonet for å se om det er aktivt eller ikke.



Jackal - vil nå bare kunne pinge en fiende om gangen etter å ha skannet fotavtrykk, med fotavtrykk som nå forsvinner umiddelbart etter å ha blitt skannet, med unntak av at han nå kan skanne fem ganger i stedet for tre.



Jager - kan nå eliminere Capitaos bolter og Gridlocks Trax Stingers ved hjelp av sitt aktive forsvarssystem.



Thunderbird - gjør det ikke lenger mulig for fiender å helbrede fra Kona-stasjonene hennes, med mindre de har blitt overtatt.



Sledge - kan nå slå ned skjoldbrukere som angriper ham.



Hvordan forventer du at alt dette vil endre Siege metaen?