Her er lanseringstraileren til The Last of Us: Part II

En ny PlayStation-æra starter i dag, da det er et stort PlayStation 5-event i kveld, men før PlayStation 4-æraen ender er det et par storspill som venter på å slippes på konsollen. Sony har nylig sluppet lanseringstraileren til The Last of Us: Part II, og Naughty Dog har pakket sammen mye av det vi har sett de siste par ukene i diverse videoer til en trailer som varer i knappe 50 sekunder.

The Last of Us: Part II kommer endelig til PlayStation 4 den 19. juni. Anmeldelsen vår kommer i morgen, og ikke glem å ta en titt på vårt eksklusive intervju med spilldirektøren Kurt Margenau som vi publiserte her om dagen. Sjekk ut traileren nedenfor.