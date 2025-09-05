Her er når vår Ghost of Yotei -anmeldelse vil bli publisert

HQ

Det har gått en uke siden PlayStation Studios og Sucker Punch kunngjorde at Ghost of Yotei, den etterlengtede oppfølgeren til Ghost of Tsushima og årets største førstepartsspill fra PlayStation, hadde gått gull. Dette betyr ofte at Sony nesten er klare for å dele koder med de av oss som planlegger å anmelde spillet, og dette er intet unntak.

Jeg har nå mottatt koden min for Ghost of Yotei, og kan avsløre at anmeldelsen vil bli publisert klokken 15 den 25. september. Dette betyr at du får mine tanker om spillet en uke før lansering, så Sony virker som vanlig veldig selvsikre.