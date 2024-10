Her er vinneren av konkurransen om World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector's Edition

For noen uker siden satte vi fokuset på kreativt innhold fans over hele verden lager som er inspirert av den nye World of Warcraft-utvidelsen The War Within.

Sammen med denne startet vi også en stor konkurranse hvor en heldig person kunne vinne en World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector's Edition, og nå kan vi avsløre hvem som stakk av med premien.

Det ble dessverre for oss nordmenn dansken snipeox som vant den heftige spesialpakken, så gratulerer til "dig".

Om du har lyst å se akkurat hva vedkommende vant viser vi alt i videoen under.