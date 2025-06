Her er vinnerne fra de internasjonale Pokémon-mesterskapene i Nord-Amerika i 2025

HQ

Nylig rapporterte vi om tidsplanen for Pokémon North America International Championships, et arrangement som samlet noen av de beste spillerne fra hele verden for action på tvers av Pokémon Scarlet/Violet, Pokémon Go, Pokémon Unite, og Pokémon The Trading Card Game. Nå har dette arrangementet nådd sin konklusjon, noe som betyr at vi har mange vinnere å rapportere om.

Totalt ble det kåret åtte mestere, tre for Scarlet/Violet, tre for The Trading Card Game, og deretter en hver for Go og Unite. Årsaken til at det er så mange mestere er fordi det for de to førstnevnte begivenhetene ble arrangert Junior, Senior, og Masters Division turneringer. Med dette som utgangspunkt, her er vinnerne.



Videospill Junior Division: Joaquin Roquett



Videospill senior-divisjon: Isaac Moreira



Videospill Masters Division: Federico Camporesi



Trading Card Game Junior Division: Annabelle Oono



Trading Card Game Senior Division: Gabriel Fernandez



Trading Card Game Masters Division: Isaiah Bradner



Pokémon Go: Payden "ItsAXN" Bingham



Pokémon UNITE: Luminosity



Når det gjelder hva som er neste for disse konkurrentene, er World Championships planlagt for Anaheim, California i august.