Heroes of Might and Magic: Olden Era demo nå tilgjengelig

Mange av dere var kanskje ikke født da dette skjedde, men den 9. oktober for 30 år siden ble PC-spillingen forandret for alltid. I hvert fall ble en serie turbaserte fantasytitler født som raskt hevet seg over resten. Det var Heroes of Might and Magic, og nå er Ubisoft, som kontrollerer IP-en, i ferd med å lansere en ny del i serien, Heroes of Might & Magic: Olden Era, som har blikket rettet mot nettopp de tidlige delene av serien, som selv i dag fremdeles byr på overbevisende spillopplevelser som andre franchiser ikke har klart å gjenskape.

I går kveld holdt Ubisoft et spesielt strømmet arrangement som så tilbake på HoMM-franchisens historie, og kunngjorde også utgivelsen av Olden Era-demoen. Det var en bittersøt kunngjøring, da den også bemerket forsinkelsen av Early Access-utgivelsen til begynnelsen av 2026.

I Heroes of Might &a Magic: Olden Era-demoen vil vi kunne prøve ut fire av de fem spillbare fraksjonene som er presentert så langt (den siste var Schism), men heldigvis i de tre spillmodusene som vil være tilgjengelige ved lanseringen. Du kan få tilgang til demoen Heroes of Might & Magic: Olden Era fra Ubisoft Connect og Steam. Og for å bringe nostalgien tilbake i stil, har de klassiske delene av Heroes of Might & Magic II og Heroes of Might & Magic III, både i henholdsvis Gold- og Complete-versjoner, kommet på Game Pass på PC og er tilgjengelige på alle nåværende abonnementsnivåer.

Skal du prøve demoen på Heroes of Might & Magic: Olden Era? Sjekk ut den nye traileren nedenfor.